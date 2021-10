Emploi – L’économie tourne, le chômage fait du surplace Le taux de chômage reste inchangé en septembre par rapport à août, alors que les prévisions économiques sont bonnes. Marc Bretton

La zone industrielle de Plan-les-Ouates, un des atouts économiques du canton. LAURENT GUIRAUD

C’est le calme plat sur le front du chômage. En septembre, il est resté à son niveau du mois d’août, pour s’établir à 4,8% de la population active; 11’855 demandeurs d’emploi sont inscrits auprès d’un office de placement. «En comparaison avec septembre 2020, note l’Office cantonal de la statistique (Ocstat), le nombre de chômeurs est en recul de 8%. Le repli est quasi général parmi les branches économiques, notamment dans la branche information et communication (24%), dans les activités juridiques et comptables (23%), dans l’industrie manufacturière (18%), dans l’hôtellerie et la restauration (10%) ou dans le commerce et la réparation d’automobiles (6%). Au niveau national en revanche, le chômage a diminué de 0,1 point en septembre pour atteindre 2,6%.