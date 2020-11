Le format du podcast – soit un contenu audio numérique écoutable et diffusable en ligne – a le vent en poupe. Le réseau de l’économie sociale et solidaire en propose un depuis quelques jours: «Communs: Le podcast d’après». Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui œuvrent à faire de la transition écologique, sociale et solidaire une boussole de sortie de crise. Il interroge la durabilité à Genève, afin d’inspirer d’autres modèles hors de nos frontières. Cette première saison est une collection de huit entretiens d’une trentaine de minutes, avec des expert·e·s et artisan·ne·s de cette transition nécessaire et urgente.

«Communs» a été pensé dans la continuité du «Manifeste d’après», publié ce printemps par le réseau de l’économie sociale et solidaire, ainsi que le «HackaMotion», processus de déclinaison du contenu du manifeste en une série propositions politiques constructives et concrètes par thématique – en discussion avec nos membres, notamment les faîtières sectorielles et des acteur·trice·s clés. Nous appliquons donc à constituer un commun politique qui puisse être porté par les député·e·s genevois·e·s, et/ou par des citoyen·ne·s, au travers de motions, de pétitions, de projets de loi et/ou d’initiatives populaires. Issu d’une rencontre entre un journaliste culturel et un socioéconomiste, ce rendez-vous bimensuel aborde des thématiques telles que la transition énergétique, l’agriculture, la mobilité, la monnaie, l’habitat, la culture, l’économie contributive, etc.

Quelle est la part du charbon dans la production d’énergie? Quel outil monétaire est à disposition du Canton pour une relance économique locale et durable? Que sont les NATU? Combien de tonnes de déchets de chantier produisons-nous par année et comment réduire cela? Quelle part de nos émissions de CO2 représente notre nourriture? Dans quelle mesure l’habitat «coopératif» est-il meilleur marché que le reste du marché immobilier, et pourquoi? Comment allier mobilité douce et entrepreneuriat? Qu’est-ce que le «copyleft»? Vous y trouverez des réponses dans ce nouveau podcast! Je vous livre tout de même quelques spoilers avant de vous quitter: 80%; la monnaie Léman; les petites sœurs des GAFAM, avec qui elles constituent l’oligopole de l’industrie du numérique; beaucoup trop; environ 40% des émissions; entre 25 et 40% moins cher; en travaillant le dernier kilomètre avec des centrales de distribution articulées à une logistique de mobilité douce; l’antagoniste du «copyright», afin d’encourager l’innovation ouverte tout en permettant des modèles d’affaires viables.