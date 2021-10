Perspectives de croissance – L’économie romande se montre plus résistante que celle de la Suisse La robustesse de l’économie romande s’explique par la diversification de son tissu économique et la capacité d’adaptation des sociétés. Un phénomène observable sur vingt ans. Nicolas Pinguely

Pour Jean-Pascal Baechler, conseiller économique de la BCV, la solidité de la Suisse romande est démontrée par la reprise économique, qui y atteindra 4,2%. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La Suisse romande est particulièrement résiliente lors de chocs économiques. C’est l’un des points qui ressort de l’étude annuelle sur le PIB romand publiée par les banques cantonales et l’institut de prévision conjoncturelle CREA de Lausanne. «On fait beaucoup de choses étonnantes dans des secteurs à haute valeur ajoutée», analyse Jean-Pascal Baechler, conseiller économique de la BCV à Lausanne.

De la microtechnique à la finance, en passant par les arômes, l’horlogerie ou l’alimentaire, PME et multinationales boostent la région. «La résistance de l’économie romande s’explique par sa diversification et la capacité d’adaptation des entreprises», rapporte l’étude. Mais la présence de Nestlé, Firmenich ou encore Pictet n’est pas tout. La solidité des HES, des universités et de l’EPFL met aussi de l’huile dans les rouages.