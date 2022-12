Énergie – L’économie, première victime de la pénurie d’énergie de 2023 Le Club de la presse débat de la future crise énergétique. «Jamais le risque de pénurie n’a été si grand», estime le directeur des SIG. Marc Bretton

La centrale nucléaire de Muehleberg entrée en fonction en 1972. KEYSTONE

Qui sera frappé par la crise énergétique l’an prochain? Tous? Personne? Au Club de la presse ce lundi, aiguillonnés par Pierre Ruetschi, Christian Brunier, directeur des SIG, Peter Wooders, ancien directeur énergie de l’International Institute for Sustainable Development (IISD), le député PLR Adrien Genecand, et le vice-président des Verts, Julien Nicolet-dit-Félix, se sont livrés au petit jeu des pronostics lors d’une table ronde portant sur la crise et la question du retour du nucléaire.