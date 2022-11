S’il est de bon ton chez les politiques de dénigrer les réussites des voisins, le monde de l’entreprise y voit une chance. Les bâtiments qui s’élèvent sur le technopôle d’Archamps en sont une parfaite illustration. Les laboratoires Vivacy, qui produisent de l’acide hyaluronique à usage cosmétique et KeriMédical, spécialiste des implants de la chirurgie de la main et du poignet, ont trouvé là le terrain à bâtir et l’environnement favorable à leur développement. Ces sociétés de la medtech se sont dans le même temps ouvert une porte sur le marché européen.

Alors que les négociations avec Bruxelles restent en plan depuis l’abandon de l’accord-cadre existant au printemps 2021 et que le Grand Genève politique ronronne, des entreprises genevoises sautent la frontière pour faciliter leurs échanges. C’est ainsi que quatre entreprises sur dix, présentes sur Archparc, sont localisées et emploient des salariés de part et d’autre de la frontière. C’est d’ailleurs le cas de Vivacy et de KeriMedical. Cela s’appelle un accord gagnant-gagnant et illustre un Grand Genève qui avance.

Des structures existent aussi pour favoriser un autre flux économique, celui des travailleurs. Archparc s’est positionné avec intelligence sur des modes de mobilité alternative en les testant sur place, tant pour donner des idées à ses partenaires politiques que pour attirer des start-up de la branche. Navette autonome, location de vélos électriques pour les derniers kilomètres, station de covoiturage… De quoi fluidifier le trafic automobile frontalier, comme le font le Léman Express ou les bus transfrontaliers sur d’autres itinéraires. Gageons que l’économie rend possible ce que certains politiques ne veulent pas ou ne peuvent pas faire.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017.

