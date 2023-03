Histoire et société – «L’économie joue un rôle fondamental dans les pratiques sexuelles» Sandro Guzzi-Heeb publie une somme sur l’histoire de la sexualité à l’époque moderne. Ce faisant, l’historien explicite les fondements de ce qui sous-tend notre sexualité, aujourd’hui encore. Marie Parvex

Lausanne, le 8 mars 2023. L’historien et professeur à l’UNIL Sandro Guzzi-Heeb est l’auteur de «Sexe, impôt et parenté. Une histoire sociale à l’époque moderne». YVAIN GENEVAY

Sandro Guzzi-Heeb est professeur d’histoire moderne à l’Université de Lausanne. Cela fait près de vingt ans qu’il consacre une partie de ses recherches à la question de la sexualité. «Passions alpines» explorait l’impact de l’appartenance à une fraction politique sur les pratiques sexuelles dans le val de Bagnes (VS). Les radicaux se révélaient ainsi beaucoup plus volages que les conservateurs. Aujourd’hui, il publie «Sexe, impôt et parenté, une histoire sociale à l’époque moderne», ouvrage qui compare, notamment, les pratiques sexuelles des Vaudois protestants avec celles des Valaisans catholiques entre 1450 et 1850.