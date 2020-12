Giovanni Ferro-Luzzi est professeur d’économie à la Haute École de gestion de Genève et à l’Université de Genève. Il fait le bilan de l’année écoulée.

Comment la crise a-t-elle frappé Genève?

Pas très différemment du reste de la Suisse. La richesse cantonale, le PIB, a perdu 8,8%, une perte historique, celui de la Suisse un peu moins, mais à peine. Même tendance avec le chômage. La particularité de cette crise, qui frappe avant tout l’offre, c’est qu’elle a des impacts variés selon les secteurs: certains ferment, d’autres pas; selon les différents métiers dans les secteurs aussi, selon qu’ils sont plus ou moins exposés au virus. Pour certains, c’est la double peine: sanitaire par l’exposition forcée et plus prononcée au virus; et économique par le risque de chômage plus élevé.