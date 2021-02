Lettre du jour – L’économie du parking Clé-de-Rive Opinion Stephen Caudwell

Enrico Gastaldello

Genève, 22 février

Pour beaucoup, le parking Clé de Rive est avant tout un avantage économique pour la région locale – aider les gens, les biens et les services à se rendre au bon endroit au bon moment. Les problèmes clés du changement climatique, de la qualité de l’air, du bruit, de la sécurité des piétons et de la cohésion sociale des communautés locales sont peut-être considérés comme secondaires. Cela a conduit à une polarité dans la réflexion politique sur la question. Je dirais que les deux parties sont importantes et que les deux peuvent, face aux faits, parvenir à un accord.

Il est bien connu que les économies du Canton et de la Ville de Genève sont très différentes. Grâce à son agriculture et à sa densité démographique plus faible, le canton a plus facilement survécu à la récente crise du Covid. La ville dépend beaucoup plus des petites entreprises qui ont presque toutes beaucoup souffert. Ces deux économies – rurale et urbaine – sont cependant clairement interdépendantes et il doit y avoir de bons liens entre les deux.

Le trafic routier et son encouragement ou autre dans et à travers la ville ont été une source de discorde pendant de nombreuses années. Le trafic de transit aura un avantage économique nul ou minime pour la ville – c’est clair. Encourager plus de trafic routier dans la ville est une idée intéressante, mais seulement en ce qui concerne les questions suivantes: d’où provient ce trafic; et comment l’investissement requis complète-t-il ou annule-t-il partiellement l’investissement de transport déjà réalisé.

Le parking Clé de Rive proposé augmentera de 498 places de stationnement, soit une augmentation totale des places de 10,8%, avec de nombreuses places de parking existantes vides de toute façon. Le coût projeté de construction est de 65 millions fr. avec 35 millions supplémentaires d’argent public pour les aménagements en surface. Avec la majorité du trafic provenant du parking de la ville elle-même ou du canton, cette installation proposée semblerait un énorme gaspillage de ressources compte tenu de la construction récente du CEVA (1,575 milliard de francs suisses) ainsi que de l’augmentation positive des voies cyclables dans la ville. Toute la question du stationnement à Clé de Rive pourrait et devrait être réduite à une analyse coûts-bénéfices. Avec les chiffres mentionnés ci-dessus, même sans inclure les coûts économiques verts, il n’y a aucun avantage économique à sa construction.

