Pandémie – L’économie américaine plonge dans l’incertitude À l’heure où les négociations sur un nouveau programme de soutien à l’économie américaine divisent le Congrès, l’incertitude règne à Washington. Le FMI prévoit une récession de 6,6% aux États-Unis cette année. Jean-Cosme Delaloye

Les tergiversations de Donald Trump sur le port du masque aux États-Unis risquent d’avoir eu un impact néfaste sur l’économie américaine en contribuant à la propagation de la pandémie. keystone-sda.ch

Les panneaux «à louer» sont d’abord apparus discrètement en avril sur l’une des principales artères commerciales de Brooklyn, à New York. Trois mois plus tard, ils sont désormais omniprésents sur les rideaux de fer désespérément fermés de nombreux restaurants et boutiques du quartier de Park Slope, rendu célèbre par l’écrivain Paul Auster. Lorsque la pandémie a frappé de plein fouet les États-Unis au début de mars, l’économie américaine a fait le dos rond et encaissé les coups.