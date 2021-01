Chronique – Leçon des héros du large sans masques ni Trump Pierre Ruetschi - Journaliste Directeur du Club suisse de la presse

Il existe un monde sans virus, sans mesures sanitaires, sans masques, sans polémiques sur les vaccins, sans Trump ni tromperies. Un monde hors du temps où règnent une authentique solidarité. Où, pour dépasser l’autre, il faut commencer par se dépasser soi-même et vaincre ses peurs. Un monde où on ne ment pas. Où on fait de la vidéo mais pas de cinéma. Oui, ces gens-là forcent l'admiration. Ils sont bien réels, ils ont les pieds sur terre même s’ils trempent en mer.



Et les voici donc sur le retour en ce 73è jour de course autour du monde en solitaire, là, en plein Atlantique, à la hauteur des Canaries, serrés-collés les uns contre les autres. A se demander si la distance sociale est respectée. Ni les tempêtes du Sud, ni les avaries, ni les différences entre leurs machines infernales n’ont réussi à les séparer. Ils sont neufs et chacun peut encore croire à sa victoire. Du jamais vu. Extraordinaires exploits en tête de courses des Dalin, Burton, Ruyant ou de l’incroyable Seguin privé de sa main droite à la naissance. Mais ont-ils davantage de mérite que notre Suisse Alain Roura qui ronge sa quille en milieu de peloton ou que le dernier de la flotte, le Finlandais Ari Huusela? Pilote de ligne au civil, il est descendu du ciel pour vivre l’aventure en mer. Il n’a pas encore franchi le Cap Horn et aura passé bien plus de temps à se faire secouer dans les tempêtes du Sud.