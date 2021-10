Éditorial - L’écologie appliquée révèle nos contradictions

Alors que les yeux du monde se tournent vers Glasgow, l’écologie appliquée se heurte à la réalité concrète. Cas d’école avec la commission fiscale du Grand Conseil. Le parlement avait demandé à l’unanimité au Conseil d’État de réviser la taxation des véhicules pour pousser leurs propriétaires à opérer des choix moins polluants, mais la commission a mis son projet au frigo. C’est qu’une initiative réclamant une baisse de cette imposition a abouti. L’environnement attendra.

«Retarder les adaptations limitant les dégâts du réchauffement climatique ne les résoudra pas.»

L’automobile n’est pas le seul exemple de semblables hésitations: alors que la diversification des sources énergétiques est nécessaire, les protecteurs du patrimoine et des sites font aussi les difficiles, protégeant toits et façades du monde d’hier contre les panneaux solaires. Et c’est ainsi que l’écologie révèle nos contradictions.

