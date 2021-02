Nouvelles mesures sanitaires – L’école sans masque, c’est fini, même avec une dispense médicale

Les plans de protection indiquent depuis mi-janvier que les élèves dès 12 ans, exemptés de protection faciale, doivent poursuivre leur scolarité à la maison. Sophie Simon

«Avant les nouvelles décisions du Conseil fédéral, les élèves qui ne pouvaient porter le masque continuaient à suivre les cours normalement, en classe», explique Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Depuis novembre, le port du masque est obligatoire en tout temps pour les élèves et les adultes au Cycle d’orientation (et au secondaire II encore avant). Depuis mi-janvier, il n’y a plus d’exceptions, même en cas de certificat médical établissant une dispense. Les plans de protection élaborés par le Département de l’instruction publique (DIP) précisent maintenant que «les élèves ne pouvant porter le masque pour des raisons médicales poursuivent leur scolarité à domicile».

«Avant les nouvelles décisions du Conseil fédéral, les élèves qui ne pouvaient porter le masque continuaient à suivre les cours normalement, en classe, explique Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP. Les locaux étaient alors aménagés afin de respecter les règles sanitaires comme la distanciation sociale. Ces dispositions ont été rendues caduques par l’obligation fédérale de port du masque à partir de la présence de deux personnes dans un espace clos.»

Une vidéo dénonce le changement de règles

Cette nouvelle donne provoque des réactions. Ainsi, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et tournée par Ema Krusi, figure genevoise du mouvement antimasque, une jeune fille de 12 ans témoigne: elle ne peut plus assister aux cours en présentiel dans son Cycle depuis le 18 janvier. Dans cet enregistrement, sa maman déplore que son enfant, en parfaite santé selon elle, ait été «déscolarisée» du jour au lendemain (la jeune fille bénéficie maintenant de cours à distance). Elle déplore également les réponses peu concrètes du DIP. La famille dit être en possession d’un certificat médical mais ne veut pas expliquer pourquoi cette élève ne peut pas porter de masque en classe. Le commentaire sur image déclare que l’adolescente «ne constitue aucune menace pour les autres», en omettant le risque de contagion. Dans une savante mise en scène, mère et fille montent au front pour demander la réintégration de cette dernière.

Contactée, la maman de l’élève nous confirme que la vidéo relate correctement sa version des faits, mais n’a pas souhaité répondre à nos questions. Le DIP lui, ne peut commenter les dossiers personnels.

Des dérogations médicales se justifient

Les exceptions médicales au port du masque sont nombreuses. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a dressé une liste non exhaustive: les personnes qui, en raison d’un handicap moteur, ne peuvent pas mettre et enlever leur masque seules (en cas de paralysie, d’infirmité motrice cérébrale ou de membres amputés); les personnes atteintes d’autisme que le port du masque angoisse; les personnes ayant un handicap mental ou psychique ou les personnes atteintes de démence qui ne sont pas en mesure de comprendre qu’elles doivent porter un masque; les personnes ayant une maladie qui expose à un risque d’étouffement; les personnes qui accompagnent les malentendants, lesquels doivent être en mesure de lire sur les lèvres. Dans ce dernier cas, le masque peut être enlevé pendant la durée du dialogue, ou remplacé par un masque à fenêtre transparente s’il est disponible. Ironie du sort, la notice de l’OFSP stipule que «l’exemption vise à éviter que les personnes qui ne peuvent pas porter un masque […] se voient refuser l’accès à des établissements ou des services publics et qu’elles subissent des discriminations injustifiées».

«Seuls 3 cas de litige sont remontés à la Direction générale de l’enseignement obligatoire.» Pierre-Antoine Preti, porte-parole du Département de l’instruction publique

La vice-présidente de l’Association des médecins du canton de Genève, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, n’a pas été personnellement confrontée à ce type de cas. «Je n’ai pas l’impression non plus que mes collègues soient submergés de demandes de certificats, témoigne Monique Gauthey. Notre association leur a transmis des recommandations pour être très attentifs au bien-fondé de telles dispenses.» Elle estime qu’il est «difficile de parler de certificats de complaisance, l’intérêt de l’enfant est d’aller à l’école donc il faut faire une pesée d’intérêts». Le renvoi à la maison des jeunes qui ne peuvent être masqués lui paraît-il donc justifié? «Oui, dans une période où l’on est inquiet face aux nouveaux variants, qui ont une incidence importante à Genève, il est juste d’être aussi protecteurs que possible.»



Le DIP avance que les familles qui refusent les dispositions réglementaires pour des raisons idéologiques sont extrêmement rares. «Sur les 13’000 élèves du Cycle d’orientation, seuls 3 cas de litige sont remontés à la Direction générale de l’enseignement obligatoire, décompte Pierre-Antoine Preti. À ce jour, deux sont résolus. Le dernier n’a toujours pas trouvé de consensus.»