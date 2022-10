Avec l’introduction de l’harmonisation scolaire, un malentendu s’est instauré: l’école obligatoire dès 4 ans au lieu de 6 aurait dû donner deux ans supplémentaires pour permettre l’entrée dans les apprentissages.

Mais cela a au contraire créé des attentes qu’on avait seulement jusque-là pour les 6-7 ans.

Résultat, trop vite, les enfants sont confrontés à l’écrit, aux fiches, au «papier-crayon» là où doivent en priorité se consolider le langage oral et les apprentissages fondamentaux, comme le développement des compétences psychosociales.

Trop souvent donc, dès l’entrée à l’école, les étapes sont brûlées. Sous la pression de l’institution, qui est allée jusqu’à introduire un bulletin scolaire pour des bambins dont certains dorment encore en couche-culotte; sous la pression de parents déjà inquiets pour la réussite de leurs enfants; sous la pression du corps enseignant voulant attester de la progression des élèves.

Mais à négliger le socle des apprentissages, le contraire s’opère: des difficultés scolaires et comportementales peuvent apparaître par la suite.

Ce qui a été négligé, c’est l’apprentissage par le jeu et via les émotions qu’il permet de découvrir, si fondamental pour le développement cognitif. On ne parle pas de laisser des élèves livrés à eux-mêmes, mais de jeux guidés, structurés, pensés avec des objectifs pédagogiques.

Les autorités scolaires, avec leurs partenaires (associations professionnelle et de parents) et en se fondant sur la recherche, ont pris conscience de la pression déplacée mise dès l’entrée à l’école.

Elles ont, cette rentrée, insufflé un changement de paradigme bienvenu. Reste à voir si cette impulsion se traduira sur le terrain et si le corps enseignant acceptera de réfléchir à ses pratiques.



