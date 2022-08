Coût de la rentrée scolaire – L’école publique n’est vraiment gratuite que depuis trois rentrées Fini le temps de la liste de courses avec les fournitures à acheter par les parents. Les cantons fournissent désormais tout. Patrizia Rodio

Depuis trois rentrées déjà, les fournitures scolaires ne sont plus à la charge des parents. KEYSTONE/LAURENT GILIERON

Il fut un temps où, chaque année à la rentrée, parents et enfants se livraient à un étrange et même rituel consistant à arpenter les rayons des supermarchés et des papeteries pour réaliser le parfait paquetage: crayons, feutres, trousse, plume, gomme, fourres plastiques et colle dernier cri, selon une liste fournie par les enseignants.