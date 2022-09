Une nouvelle filière au Collège – L’école Moser innove avec un double diplôme L’établissement privé propose désormais un double cursus maturité/bac international qui serait unique en Suisse romande. Sophie Simon

Alain Moser prend le pari de faire passer deux diplômes en même temps aux élèves qui le souhaitent. ÉCOLE MOSER

Une formation commune pour deux diplômes à la clé. C’est le pari que se lance cette année Alain Moser, directeur de l’école privée du même nom, en proposant de préparer en même temps la maturité et le baccalauréat international. Une cinquantaine d’élèves (30 à Genève et 20 à Nyon) ont choisi de participer à cette première volée audacieuse, qui serait une première en Suisse romande. Après trois ans d’études seulement, contre quatre ailleurs, ils tenteront de passer le bac international en mai et la maturité en juin. Interview.

Alain Moser, comment est née l’idée d’un double diplôme? Quand je suis allé à Berne pour assister à une conférence sur l’avenir de la maturité suisse, j’ai rencontré une directrice de collège zurichoise. J’ai appris qu’elle offrait dans son école, publique, ce double diplôme. Elle me disait qu’elle souffrait de la concurrence d’une école internationale et qu’elle était en train de perdre ses meilleurs éléments. Elle a alors proposé le bac international en plus pour rester compétitive.

Quel est l’intérêt pour vous qui attirez déjà ces profils? J’y ai vu un équilibre entre le super niveau académique de la maturité, et les compétences sociales qui sont valorisées par le bac international. Les jeunes ont besoin de sens, or les enseignants doivent justifier les apprentissages dans le bac international, qui comporte des cours de théorie de la connaissance. Il est très difficile d’obtenir la maturité, et pourtant il y a beaucoup d’échecs en première année d’université. Cela veut dire que la formation n’est pas cohérente par rapport aux attentes académiques. Là, ce sera un sésame pour toutes les universités du monde. Rappelez-vous que la Suisse a refusé de signer les accords bilatéraux. Pour entrer à Oxford aujourd’hui il faut 5,5 de moyenne générale à la maturité. Qui fait ça? Avec un double diplôme, s’ils ont 5 de moyenne mais un bac international en plus, ils seront sélectionnés d’office.

Donc cela ne profite qu’aux élèves qui visent des études supérieures à l’international. Non, on renforce leur profil car ils apprennent autrement. Par exemple les QCM sont interdits à la maturité, or en première année de médecine il n’y a que des QCM, et les échecs que l’on sait. Répondre juste et bien à un QCM, ça s’apprend. Donc cela permettra aussi de mieux réussir en Suisse.

Vous faites déjà passer la maturité en trois ans au lieu de quatre. En rajoutant le bac vous ne chargez pas un peu trop la barque? Cela ne représente pas beaucoup de travail supplémentaire. Les heures d’enseignement restent les mêmes, et les mêmes matières seront abordées autrement. Il faudra peut-être lire un ou deux livres en plus, et venir travailler en laboratoire le week-end pour faire les cinq protocoles d’expériences de biologie du bac international qui manquent dans la maturité. Des synergies sont possibles: le travail de maturité fait 6000 mots, il suffira de reprendre le même thème pour l’«extented essay» (ndlr: l’équivalent du mémoire du bac international) en le résumant. Mais il est vrai qu’il faut être assez courageux.

Quel est le coût de ce double cursus? Il faut rajouter 5000 francs par an les deux dernières années (ndlr: la scolarité de base étant fixée à quelque 25’000 francs par an).

