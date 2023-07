Scolarité à Genève – «L’école manque à son devoir d’assurer la sécurité de mon fils» Une mère dénonce les violences et le harcèlement que subit son fils et estime que la direction de l’école est trop passive. Antoine Grosjean

Valérie* n’en peut plus. Depuis bientôt deux ans, dit-elle, son fils, Nicolas*, huit ans, subit harcèlement et violences de la part d’un autre élève de sa classe, que nous appellerons Daniel*. La famille de ce dernier aurait même proféré des menaces physiques à l’encontre de Nicolas et de sa mère.

Cette dernière dénonce le laxisme de l’école. Malgré ses messages répétés au directeur de l’établissement, ce n’est que récemment qu’elle a obtenu une réponse de sa part, quand elle lui a annoncé son intention de s’adresser à la presse. Elle a également écrit à Anne-Emery Torracinta, quand l’ex-conseillère d’État était encore en charge de l’instruction publique. En vain.

Cela a commencé à la rentrée d’août 2021. «Nicolas rentre régulièrement de l’école avec des habits déchirés, des griffures sur le visage, des traces de morsure. Presque tous les jours, il me raconte que Daniel le pousse par terre, le roue de coups, et lui a même dit que ses frères allaient le tuer. Mon autre fils, l’aîné de Nicolas, doit souvent les séparer.»

«Ton fils va rentrer sans ses dents!»

En avril 2022, Valérie décide de parler à la mère de Daniel. «Un jour, mes enfants m’ont dit qu’elle était venue vers eux dans la cour de récréation, pendant la pause de midi, alors qu’ils étaient sous la responsabilité du parascolaire. Elle leur a demandé d’arrêter de s’en prendre à son fils, sinon elle porterait plainte contre moi. Je l’ai donc contactée pour lui dire de ne pas intimider mes enfants dans l’enceinte de l’école et de s’adresser directement à moi si elle avait quelque chose à me dire.»

Pendant que les deux femmes sont au téléphone, une voix masculine intervient soudain derrière la mère de Daniel. Une personne – un frère aîné de Daniel, son père? – lance: «Ton fils, on va lui démonter la gueule, il va rentrer sans ses dents!»

Signalement à la police

«Cette personne a ensuite dit qu’elle allait me faire la même chose à moi», confie Valérie, encore estomaquée. Pour elle, c’en est trop. Elle se rend au poste de police afin de déposer une main courante. Sans déclencher de procédure, comme le ferait une plainte, c’est une façon de consigner des faits. «La police a contacté la famille de Daniel pour lui expliquer ce qu’on encourt en lançant de telles menaces. Il ne restait que deux jours jusqu’aux vacances de Pâques, alors je n’ai pas envoyé mon fils à l’école. Mais personne ne s’est inquiété qu’un enfant soit absent par peur de représailles de la famille d’un autre élève.»

Après ça, les choses se sont tassées quelque temps. Puis, ça a recommencé. Il y a un peu plus d’un mois, Nicolas rapporte de l’école un billet rédigé de sa main où il retranscrit, avec son écriture et son orthographe maladroites, les menaces proférées le jour même par Daniel en des termes extrêmement vulgaires, qu’on ne s’attend pas à entendre dans la bouche d’enfants de cet âge.

«La situation a été rapidement prise en charge et traitée par les équipes et la direction de l’établissement.» Michael Roy, porte-parole du Département de l’instruction publique

Valérie écrit de nouveau au directeur de l’école, en lui envoyant la photo du billet. «À l’heure où de plus en plus d’enfants se suicident sous le poids du harcèlement scolaire, je peine à comprendre une telle passivité de l’institution, se désole-t-elle. Ce qui m’attriste, c’est que Nicolas en est presque venu à trouver normal de se faire taper. L’école manque à son devoir d’assurer la sécurité de mon fils. Si ça continue, je vais porter plainte contre l’établissement. À force de considérer ça comme des broutilles d’enfants, il va y avoir un drame.»

Sanction vaine

Le directeur lui répond le jour même, pour signaler notamment qu’une sanction a été infligée à Daniel. «Il ne précise pas de quel type de sanction il s’agit, mais ça n’a pas eu d’effet car les problèmes ont continué», note Valérie, en ajoutant que c’est la seule fois où le directeur lui a répondu. «J’avais même arrêté de le mettre en copie de mes messages.»

Avant cela, elle avait eu des échanges avec la maîtresse de Nicolas et avec l’éducateur. Dans un courriel, l’enseignante lui assure que, malgré les bagarres à répétition, il y a aussi beaucoup de moments qui se passent bien. L’éducateur explique pour sa part avoir discuté avec les enfants et mis en place un groupe de travail sur le vivre ensemble, parmi d’autres mesures. Mais là encore, Valérie estime que ça n’a pas servi à grand-chose.

Enseignants formés

Au Département de l’instruction publique, on assure prendre très au sérieux la problématique du harcèlement scolaire mais, confidentialité oblige, on ne commente pas les cas particuliers. «En l’occurrence, on peut toutefois préciser que la situation a été rapidement prise en charge et traitée par les équipes et la direction de l’établissement, répond Michael Roy. Elle a continué à être suivie avec une attention particulière au fil des mois.»

D’une manière générale, le DIP souligne qu’un plan d’actions et de prévention a été lancé à partir de 2012. Le personnel a été formé pour comprendre et savoir repérer les situations de harcèlement. Dès que celles-ci surviennent, un protocole bien établi s’enclenche: vigilance renforcée du corps enseignant, actions pédagogiques, suivi individualisé, voire sanctions disciplinaires. Les cas les plus graves sont signalés à la police. «Nous comprenons cependant la frustration de certains parents qui estiment parfois que la situation progresse trop lentement», confie Michael Roy.

À la prochaine rentrée, Nicolas et Daniel ne seront plus dans la même classe. Mais cela ne rassure pas Valérie: «De toute manière, c’est toujours à la récréation que les bagarres éclatent. Des querelles de préau, il y en a toujours eu. J’ai une formation d’éducatrice de la petite enfance, donc je connais les dynamiques de groupe. Je sais bien que mon fils n’est pas parfait et qu’il a parfois de la peine à gérer ses émotions, ou peut avoir une attitude provocatrice. Mais là, ça va trop loin.»

