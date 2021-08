Casse-tête dans les hautes écoles – L’Ecole hôtelière impose le pass sanitaire. Et les autres? Le retour au présentiel s’annonce délicat. Et disparate. L’UNIL vaccinera sur le campus, l’EPFL en rêve. À l’École hôtelière, c’est certificat Covid obligatoire. Emmanuel Borloz

La perspective d’auditoires pleins à craquer (ici à l’Université de Lausanne) donne des sueurs froides aux hautes écoles. LMS

Les étudiants doivent-ils être vaccinés ou prouver qu’ils ne sont pas malades pour pouvoir assister aux cours en présentiel dans les universités? À trois semaines de la rentrée, la perspective de voir des centaines d’étudiants s’entasser dans les amphis suscite des craintes. Et la pression monte. La première salve a été tirée il y a quelques jours par Dominique de Quervain, professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Bâle. Sur Twitter, son message ne pourrait être plus clair: «Tant que des étudiants non testés et non vaccinés seront admis en classe, je ne dispenserai pas de cours en présentiel.»