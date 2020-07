Une rentrée à flux tendu – L’École genevoise doit faire face à un afflux inattendu d’élèves Les prévisions d’effectifs ont été balayées par le Covid-19, qui a eu un impact sur les trajectoires des élèves. Il faut réorganiser la rentrée. Aurélie Toninato

Image d’illustratio. ©steeve Iuncker-Gomez TDG

Depuis plusieurs mois, on sait que la rentrée scolaire se fera à flux tendu. Après que le Grand Conseil a refusé la majeure partie des 197 nouveaux postes – dont 120,5 présentés comme liés à la croissance des effectifs – demandés par le Département de l’instruction publique (DIP), celui-ci, en réponse, a annoncé des mesures d’économie pour la rentrée. Puis le Covid-19 est arrivé. Et il a renversé toutes les prévisions d’effectifs servant à l’organisation de la rentrée. Entre les 300 élèves de plus au Collège, des jeunes qui préfèrent rester aux études plutôt que de se lancer sur un marché du travail incertain et des apprentis sur le carreau, les directions mises au régime sec doivent désormais se réorganiser pour accueillir ces flux imprévus.