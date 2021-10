Talents dans le numérique – L’école d’informatique 42 Lausanne a ouvert ses portes Après 21 mois de gestation et trois tests de sélection, l’établissement qui veut «remédier à la pénurie de talents dans le numérique» a démarré ses activités lundi à Renens.

La première volée de l'école 42 Lausanne compte 182 étudiantes et étudiants, retenus à l'issue de trois tests de sélection. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L’école privée d’informatique 42 Lausanne a ouvert ses portes ce lundi à Renens (VD). La première volée de cet établissement gratuit venu de France basé sur l’apprentissage collaboratif compte 182 étudiantes et étudiants.

Après 21 mois de gestation et trois tests de sélection réalisés cet été, ce nouveau lieu de formation a officiellement démarré ses activités sur le site de la Fondation Inartis où il s’est installé, à côté des anciennes imprimeries de Renens, a-t-il communiqué. Il s’agit du 35e campus de l’école 42 dans le monde et du tout premier en Suisse.

Le cursus est ouvert à tout le monde (sans diplôme requis ni limite d’âge) et les étudiants ne doivent payer ni frais d’inscription, ni écolage. Il est soutenu par plusieurs acteurs de l’économie régionale et nationale, parmi lesquels Swisscom, Romande Energie, Qoqa, la Banque cantonale vaudoise ou encore le Centre patronal. Mais une centaine de «marraines» et de «parrains» prêts à débourser 3500 francs par an pour soutenir financièrement les étudiants sont encore recherchés.

Profils variés

La pédagogie, à 100% pratique, mise sur l’apprentissage entre pairs. Dans ce modèle «sans cours ni professeurs», les étudiants organisent leur emploi du temps comme ils le désirent et sont tour à tour formateurs et apprenants. Le but est de les aider à «développer leurs capacités en cherchant, en expérimentant et en défendant leurs idées». Une équipe pédagogique les encadre toutefois.

Le programme dure de deux à cinq ans et inclut un stage en entreprise. La moyenne d’âge des inscrits à Lausanne est de 28 ans. Les profils sont variés.

«Il y a autant des personnes qui n’ont pas fini l’école ou qui ont fait de l’informatique mais qui n’ont peut-être pas une maturité ou qui ne veulent pas aller à l’EPFL, que d’autres qui ont fait employé de commerce ou maçon et qui ont envie de s’orienter vers autre chose», a expliqué à Keystone-ATS Christophe Wagnière, le directeur de 42 Lausanne.

Remédier à la «pénurie de talents»

«La formation donne accès aux métiers de l’informatique au sens large, a ajouté le responsable. Cela peut être la création de jeux vidéo, la gestion d’infrastructures, le développement d’applications ou encore la fondation de start-up.»

Ouverts 24h/24 et sept jours sur sept, les locaux qui s’étendent sur 650 m2 se veulent «conviviaux», offrant espaces collaboratifs et équipements de pointe: parc de 200 ordinateurs dernier cri, réseau très haut débit, serveurs de stockage à forte capacité, le tout accompagné du «meilleur des technologies».

L’école 42 a été créée en 2013 par l’entrepreneur français Xavier Niel, qui la finance en partie. Elle est présente dans 22 pays. Son objectif est de contribuer à «remédier à la pénurie de talents dans le numérique tout en répondant aux mutations économiques et technologiques».

ATS

