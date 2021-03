Mesures sanitaires – L’école de Saint-Jean ferme à cause du Covid L’établissement primaire dont plusieurs classes sont touchées par le virus ne rouvrira qu’après les vacances de Pâques. Sophie Simon

Photo d’illustration. VQH

L’école primaire de Saint-Jean est fermée depuis mardi soir jusqu’à la rentrée de Pâques, soit le 12 avril, révèle «Le Courrier». Tous ceux qui la fréquentent sont invités à se faire tester au plus vite, et les cours auront lieu à distance dans l’intervalle. Les 160 élèves sont en quarantaine, mais pas les enseignants, note le quotidien indépendant, car aucun d’entre eux n’a encore été testé positif, et les gestes barrières auraient été respectés.

Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé, indique à nos confrères que cette décision permet de «casser les chaînes de transmission» étant donné qu’un foyer épidémique est soupçonné.

Depuis janvier, une école privée et deux crèches ont déjà dû baisser le rideau sur décision des autorités sanitaires.