Suisse – L’école de recrues à domicile mise à mal par des problèmes informatiques Les bugs informatiques causés par une surcharge du réseau de la Confédération mettent à mal l’école de recrues à la maison. Un nouveau «masterserver» sera mis en service dès dimanche.

Ils sont près de 4800 jeunes gens à débuter leur école de recrues à domicile. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les problèmes rencontrés par le programme informatique d’enseignement à distance pour les recrues entrées en service depuis la maison lundi sont dus à une surcharge du réseau de la Confédération, fortement sollicité depuis que le télétravail est obligatoire, communique l’Armée suisse jeudi. Un nouveau «masterserver» sera mis en service dimanche.

Depuis lundi, l’entreprise RUAG, qui exploite le système d’e-learning, et l’armée ont pu améliorer les capacités des serveurs, mais les performances du système «sont toujours en-deçà des attentes», selon le communiqué. Plus de 80% des recrues ont tout de même pu s’inscrire et terminer les premières leçons.

Pour mémoire, 40% des appelés de la première école de recrues de 2021 (environ 5000 jeunes sur 12’000) effectuent leurs trois premières semaines de service depuis la maison. Lundi, lors de l’entrée en service, beaucoup n’avaient pas pu se connecter au système.

Les conscrits qui apprennent les bases théoriques chez eux rejoindront leur caserne le 8 février. «Les examens prévus pour vérifier l’assimilation des connaissances théoriques seront adaptés aux conditions d’apprentissage difficiles», écrit l’Armée suisse.

ATS