Enseignement genevois – «L’école de la deuxième chance» fête ses 60 ans Le collège pour adultes Alice-Rivaz est devenu le plus grand de Suisse: il délivre plus de 400 diplômes par an. Aurélie Toninato

Le Copad partage ses locaux avec le collège Calvin. Dans la cour, l’artiste Aurélien Gamboni a réalisé un banc de granit en forme de tiret, en lien avec la notion du trait d’union chez Alice Rivaz, qui l’évoque comme le lien entre une phase de vie et une autre, «à l’image du rôle du Copad», soutient Christophe Hauser. DR

Outre le fait d’être genevois, quel est le point commun entre Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale, Matthieu Mégevand, écrivain et ex-directeur des Éditions Labor et Fides, Robert Cramer, ancien conseiller aux États et d’État, et Michel Porret, professeur retraité reconnu de la Faculté d’histoire? Ils sont tous passés par le Collège pour adultes Alice-Rivaz (Copad), appelé à l’origine le collège du soir.

Cette institution, qui partage ses locaux avec le collège Calvin, fêtera le 1er octobre ses 60 ans. À cette occasion, l’école lance un appel à tous les anciens élèves et professeurs pour les convier à une journée de festivités , en présence de plusieurs représentants politiques.

Le Copad, qui dépend du Département de l’instruction publique, a une fonction certifiante comme de réintégration sociale et professionnelle; il s’adresse à ceux qui ont interrompu jeunes leurs études ou qui souhaitent les prolonger, à ceux qui se réorientent ou qui ont besoin de faire reconnaître une expérience professionnelle.

«Nos effectifs sont en constante augmentation, nous dépasserons les 1000 étudiants l’an prochain.» Christophe Hauser, directeur du Copad depuis 2013

Avant de devenir le plus grand collège pour adultes de Suisse, l’école préparait à la maturité fédérale. Puis, elle a pu délivrer la maturité gymnasiale et offert la «passerelle Dubs» en 2011, un cursus exigeant qui permet aux détenteurs d’une maturité professionnelle ou spécialisée d’entrer à l’Université après une année intensive. Sur les 150 inscrits cette année à la passerelle, quelque 70% sont des femmes âgées de 20 ans en moyenne, indique Christophe Hauser, directeur du Copad depuis 2013. La plupart des diplômés se dirigent ensuite vers la Faculté de droit et des sciences de l’éducation.

Depuis 2017, l’école propose également, en collaboration avec l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, une formation de culture générale pour les adultes détenteurs d’une expérience professionnelle de cinq ans minimum afin de leur permettre d’obtenir en un an un certificat fédéral de capacité (CFC) ou une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). C’est désormais ce cursus qui draine le plus d’inscriptions – 550 étudiants en 2022, contre 181 élèves pour la matu –, moyenne d’âge de 30 à 40 ans – et 150 pour la passerelle Dubs. «Nos effectifs sont en constante augmentation.»

Plusieurs projets en cours

Pour 2021, le taux de réussite à la matu s’élevait à 90%, à 84% pour le CFC et à 62% pour la passerelle Dubs. «Mais cette année a été particulière, probablement à cause du Covid, relève Christophe Hauser. Les taux sont normalement plus élevés: en 2020, on a atteint 91% pour la matu, 95% pour le CFC et 73% pour la passerelle.»

Le directeur a plusieurs projets pour continuer à faire évoluer le Copad: regrouper au sein de l’établissement toute l’offre de formation pour adultes – en intégrant l’École de culture générale du soir –, développer les moyens numériques d’apprentissage, créer un cursus de maturité professionnelle du soir. Enfin, pour faciliter l’accès au Copad, dont certains horaires – 16 h 50 à 21 h 30 – sont peu compatibles avec un mode de garde, le directeur souhaiterait trouver les fonds pour une garderie.

