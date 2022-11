L’éco-anxiété est en passe d’être considérée comme un trouble mental. Cette inquiétude pour l’avenir de la planète, en effet, paraît maladive dans la mesure même où l’individu seul ne peut rien y changer. Autant s’inquiéter de la course des étoiles. Et pourtant, si personne ne s’en préoccupe au-delà de ses intérêts individuels immédiats, notre auto-destruction est assurée.

Pour y voir plus clair, revenons aux mots eux-mêmes. «Éco» vient d’oikos en grec ancien qui signifie la maison, le foyer. D’où à la fois l’écologie (le discours sur le foyer et, par extension, l’environnement), et l’économie (l’administration du foyer, au sens restreint de ses ressources matérielles). L’«éco», c’est donc notre maison, de nos intérêts immédiats (la fin du mois) à notre horizon de long terme (la fin du monde). Anxiété, à son tour, vient de anxius, qui signifie angoisse, c’est-à-dire une peur indéterminée. Mais l’usage l’a intercalée entre l’angoisse sans objet (angoisse existentielle) et la peur, qui est la crainte d’une chose précise (un chien qui aboie), en faisant ainsi une peur partiellement déterminée, en l’occurrence par un cataclysme environnemental à la fois probable et relativement indéfini.

L’éco-anxiété n’est ni la peur d’une bête féroce, ni l’angoisse de la mort: elle vise la contradiction entre nos dépenses et nos recettes, nos modes de vie et les besoins de la planète, le réel et le possible. Elle est, en somme, la conscience coupable d’une démesure.

Le problème est que ce dilemme moral a trois spécificités totalement nouvelles par rapport aux dilemmes que nous avons connus jusqu’ici. Si le millénarisme est ancien, il opposait notre action, nos habitudes, notre nature limitée, à un ordre transcendant. Or aujourd’hui, l’absolu providentiel d’un Dieu unique a été remplacé par la relativité fatale de nos actions combinées, imperceptible mais anxiogène. Or le dilemme écologique est trois fois inédit: nos actions ont un effet très lointain; la dégradation écologique, qui résulte de nos actions, est faite sans intention; et enfin notre action individuelle est sans effet sur un cataclysme dont la cause est l’agrégation globale du comportement de milliards d’individus. Ces trois caractéristiques produisent l’ignorance (conséquences lointaines), la déculpabilisation (pas d’intention) et la démotivation (impuissance).

L’éco-anxiété remédie aux deux premiers manques, celui de la connaissance et de la culpabilité, puisqu’elle consiste en une conscience obsessionnelle et culpabilisante des risques. Mais elle ne résout pas le troisième manque, celui de la motivation à agir. Le remède à l’éco-anxiété, qui changera le trouble impuissant en moteur limpide, c’est donc l’action, individuelle, et surtout collective. Ce qui implique, réciproquement, de calibrer la connaissance pour la rendre opérationnelle: quels sont les combats les plus impactants – végétarisme, transport? – et quels sont les instruments les plus efficaces – lançage d’alerte, boycott?

Guillaume von der Weid Afficher plus Philosophe et conférencier DR

