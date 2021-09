La fin d’une grande restauration – L’éclat retrouvé du Conservatoire de la place Neuve Délesté de ses rides et enrichi par de nouvelles salles, le vénérable bâtiment renaît après trois ans de soins. Visite à une perle du patrimoine. Rocco Zacheo

Les apparences, dont on ne se méfie jamais assez, nous jouent des tours prodigieux en approchant le Conservatoire de la place Neuve et en découvrant progressivement tout ce que les façades ne disent pas. Vu de loin et d’un regard distrait, on pourrait ainsi relever la luminosité nouvelle qui se dégage des lieux rafraîchis et saluer l’intouchable permanence de la silhouette, qui est rigoureusement classée. Voilà pour les grands traits. Mais il suffirait au visiteur de fouler les escaliers du parvis et de franchir le seuil du foyer pour qu’un monde contrasté, à la fois âgé et terriblement contemporain, le saisisse et le laisse bouche bée.