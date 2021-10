Roman graphique – «L’échelle de Richter» mesure la noirceur moderne Raphaël Frydman et Luc Desportes signent un polar contemporain qui suit les ondes de choc provoquées par un meurtre. Philippe Muri

Un polar contemporain aussi dense que palpitant. Ed. Gallimard

Dialogues qui claquent, ellipses radicales, personnages en demi-teintes: on ne lâche plus «L’échelle de Richter», à peine abordé ce pavé qui compte près de 500 pages. Initialement, le scénariste Raphaël Frydman avait imaginé cette histoire dense pour le cinéma. Une rencontre avec le dessinateur et storyboarder Luc Desportes en a décidé autrement.

«L’échelle de Richter», extrait. Ed. Gallimard

Les deux auteurs ont adapté le récit en roman graphique, pour donner naissance à un polar contemporain des plus noirs qui suit les ondes de choc et les répercussions provoquées par un meurtre. A Paris, une jeune femme est retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel. Son corps est l’épicentre d’une enquête criminelle où se croisent petites frappes, sans papiers, rappeurs et flics à la dérive.