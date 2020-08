Tous les responsables politiques devraient le savoir. Pour être respectée, une loi doit être claire et susciter un minimum d’adhésion. À défaut, il faut être certain de pouvoir manier le bâton. Le Conseil d’État genevois semble avoir oublié ces évidences lorsqu’il a décrété, vendredi, les dernières mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Pour la fermeture des discothèques, pas de problème. La mesure sera appliquée sans faille. En revanche, le dispositif imaginé dans les bars est à côté de la plaque. Boire assis, ne pas trinquer debout et porter le masque dès qu’on se met sur ses deux pieds ressemble à une chorégraphie boiteuse. Les clients vont très vite se perdre dans ces figures imposées. Le personnel des bars aura, lui, toutes les peines du monde à les faire respecter, malgré la menace d’amendes très salées. L’échec est programmé.

Mais il y a pire. Comme on a pu le constater sur place, le respect de ces mesures est très inégal. Si les bars très contrôlés de la rue de l’École-de-Médecine ou de la rue Blanvalet, haut lieu de la jeunesse, semblent jouer le jeu, il n’en va pas de même aux Pâquis. Le quartier chaud ne s’embarrasse pas du décret gouvernemental, qu’il semble traiter au mieux avec indifférence, au pire avec mépris, comme s’il était certain de son impunité.

Si le Conseil d’État veut être efficace, il doit mener une lutte plus cohérente et expliquer pourquoi il encadre à ce point les bars alors qu’il tolère que les gens s’entassent dans les lieux publics sans la moindre prudence. Sans cette force de conviction, il devra s’assurer qu’il peut compter sur son bras armé. Or, on ne voit pas comment une police, qui peine déjà à verbaliser les incivilités sur les routes, puisse s’attaquer sérieusement à nos petits comportements du quotidien.