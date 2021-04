SuperLigue européenne – L’échec des clubs du foot fric! Ce billet est signé par un blogueur de la plateforme «Les Blogs» en partenariat avec la «Tribune de Genève». Il n’engage pas la Rédaction. Olivier Emery

Manchester United est l’un des clubs qui s’est déterminé pour la création d’une Super Ligue européenne. keystone-sda.ch

Ouf. L’immense levée de boucliers a fait reculer les clubs puissants voraces et cupides qui jouent avec le monde du football comme un certain dictateur apollinien avec le monde tout court. Oui mais. Il est urgent de réformer les règles du football, car elles ont grand besoin d’amélioration et, comme la bicyclette de Louis de Funès: ce qui n’avance pas tombe. Les instances trop sclérosées du football peuvent et doivent se réveiller, car la situation actuelle est améliorable et le mot est doux. Voici quelques pistes: 1. 2 mi-temps de 45 minutes. C’est trop long. Ou alors il faudrait prévoir 3 mi-temps de 25 minutes ou 2 de 35 minutes. Moins mais (et donc) mieux de football.

La règle actuelle du hors-jeu tue le spectacle; bien sûr il faut la conserver, mais on pourrait ne l’appliquer que dans la dernière moitié du camp adverse: le jeu en serait rendu tellement plus fluide et donc spectaculaire. Compliqué? Pas du tout: il suffit de rajouter deux lignes transversales sur le terrain. La zone des 16 mètres devrait être agrandie à 18 ou 20 mètres: il y aurait moins de fautes vu la sanction du penalty; et donc plus de jeu et plus d’actions de buts.

À quand un bonus offensif lié au nombre de buts marqués? Une mesure tellement simple et efficace qu’il est incroyable qu’elle n’existe pas encore. Respecter l’esprit des dimensions des buts: ils sont devenus clairement trop petits vu l’augmentation de la taille humaine depuis la fin du 19ᵉ siècle. Et qu’on ne vienne pas nous dire que les clubs professionnels n’ont pas les sous pour modifier cette installation. Plus de buts, plus de spectacle, plus d’exploits de gardiens aussi, car à vaincre sans péril…

