Oups! l’eau est glacée. Bienvenue dans les WC du Forum économique mondial. À l’évidence, le WEF applique la règle des pénuries: couper l’eau chaude sanitaire, histoire d’épargner un peu d’énergie. Et premier réflexe, on ne s’éternise pas sous le filet. Le deuxième jour, surprise! Dans l’une des constructions éphémères, ces halles métalliques géantes revêtues de bâches blanches, la sensation est inverse: l’eau est bouillante! Sans doute quelqu’un a dû se dire que… l’eau froide sanitaire gèle très vite dans une station à 1500 mètres d’altitude, connue pour être glaciale. Les tentes du Forum mondial de Davos sont, elles, bien chauffées. Mais attention, la chaleur est verte, produite par des chaudières à pellets.

Le WEF est aussi un modèle pour ses fournitures; plus de plastique, ou presque. Que des bouteilles en verre et fontaines d’eau simples, des carafes, gobelets et assiettes compostables ou encore un jeu de poubelles avec cinq niveaux de tri.

Mais à peine sorti dans la rue, on entend les avions militaires qui tournent en rond au-dessus de la petite ville, l’arrivée tôt le matin des hélicoptères, et leur départ vers minuit. C’est cela, le WEF. De bonnes intentions mêlées à la débauche de jets privés et autres limousines dont très peu sont électriques…



Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

