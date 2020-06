Reprise de la compétition à Oslo – Lea Sprunger va tenter une foulée historique La Nyonnaise peut devenir jeudi la première femme à ne courir que 13 pas entre les haies. Un essai rendu possible par l’absence d’événement majeur cette saison. Sylvain Bolt

Lea Sprunger a profité de l’annulation des grands événements pour tester des foulées plus longues. Keystone

Difficile de définir quel sentiment l’emporte chez Lea Sprunger, entre stress et impatience, avant son retour à la compétition jeudi à Oslo. Après deux mois d’entraînement semi-confiné en Suisse, la championne d’Europe du 400 m haies a retrouvé son coach de toujours, Laurent Meuwly, le 17 mai dernier à Papendal (Pays-Bas). Là où le Fribourgeois a pris ses fonctions et coache désormais sa protégée plusieurs mois par an. «Ça m’a fait du bien de reprendre une certaine routine. J’ai remarqué que l’entraînement seule ne me convenait pas. Je me donnais à 100% à domicile, mais ici je peux amener quelques pourcentages de plus», avoue la Vaudoise, encore à bout de souffle, sa courte séance intensive à peine terminée.