Festival de Cannes – Léa Seydoux joue les ubiquistes sur grand écran Année riche pour la star internationale, qui squatte le concours en s’investissant à fond. Cela pourrait lui valoir un prix d’interprétation. Edmée Cuttat

Pour cause de positivité au Covid, Léa Seydoux est privée de tapis rouge cette année. Mais elle est présente à Cannes par écrans interposés. KEYSTONE

Privée de tapis rouge et de montée des marches pour cause de positivité au Covid, Léa Seydoux, restée à Paris, n’en reste pas moins ultraprésente à Cannes par écrans interposés. On la retrouve dans quatre films, dont trois en compétition.

S’investissant à chaque fois corps et âme, elle est Simone, surprenante gardienne de prison d’un artiste psychotique dans «The French Dispatch», le film en trois segments de Wes Anderson. On la découvre également en Lizzy, sulfureuse mondaine parisienne devenue, suite à un pari, l’épouse d’un capitaine de bateau néerlandais dans «L’histoire de ma femme» de la Hongroise Ildikó Enyedi. Ce (trop) long métrage, nettement moins vénéneux que son héroïne, est situé dans l’Europe des années 1920.

Époustouflante chez Bruno Dumont

Mais Léa Seydoux incarne surtout France chez Bruno Dumont, satire au titre éponyme de la célébrité, où il flingue à la fois joyeusement et gravement la mise en scène choquante de l’actualité. Poussée dans ses limites par sa délirante assistante (Blanche Gardin), la comédienne est absolument époustouflante en vedette cynique de Regard sur le monde, émission phare d’une chaîne d’info en continu qui donne dans le journalisme d’une rare indécence. Sa remarquable prestation, la montrant aussi victime du système dont elle fait partie, pourrait lui valoir un prix d’interprétation.

Alors qu’elle joue encore la maîtresse en titre de Bruno Podalydès dans «Tromperie» d’Arnaud Deplechin, présenté dans la nouvelle section parallèle Cannes Première, Léa Seydoux va sans doute beaucoup nous charmer cet automne en James Bond girl dans «Mourir peut attendre» où elle interprète le nouvel amour du célèbre 007. On la verra enfin bientôt dans «Un beau matin», le nouveau film de Mia Hansen-Love.

