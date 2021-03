Photographie – Léa Miranda Monteiro sublime le cheveu afro L’exposition «Lumières noires» est à l’affiche jusqu’au 30 avril à la galerie The Spot, à Plainpalais. Mathilde Jaccard

L'artiste Léa Miranda Monteiro pose devant ses photographies au Spot. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Projecteurs tournés vers la diversité, l’exposition «Lumières noires» nous emmène au cœur de la chevelure afro: entre ombre et lumière. Focus sur quelques photographies de coiffures d’artistes genevois afro-descendants présentées dans le cadre intime de l’arcade The Spot, à Plainpalais (2, rue du Diorama), et signées Léa Miranda Monteiro.

On est directement ébloui par la seule image en couleur d’un jaune flamboyant. Les tresses collées sur le crâne se dessinent pour laisser apparaître le travail délicat de la coiffure. La mise en abyme des détails est transcendée par un jeu de lumière qui ne laisse pas l’œil indifférent.