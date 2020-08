Je me rappelle, il y a deux ans, ma dernière visite au zoo de Copenhague. Retour aux sources, en fait, après bien des années. Elle avait donc tout du pèlerinage, voire de l’expérience régressive. Ma grand-mère danoise m’y emmenait pendant les vacances scolaires et ce devait être la même fascination. Se retrouver nez à nez pour la première fois avec un chameau du désert de Gobi, ça ne s’oublie pas.

Avec le temps, une bonne partie de nos madeleines de Proust semblent condamnées à prendre un goût amer. Arpenter un zoo à l’âge de raison, c’est hésiter entre le ravissement et le doute. Combien y a-t-il d’ours blancs dans cet enclos dont on a fait le tour le temps de manger sa glace? Et le tigre qui se prélasse au soleil, a-t-il assez d’espace pour piquer un sprint?

«En passant devant les enclos, on est bien en peine de savoir si ce singe, ce bison ou cette antilope sont là pour leur sauvegarde ou purement pour le plaisir du visiteur.» Chloé Banerjee-Din, journaliste

Aujourd’hui, je ne jurerais pas que mes visites au zoo m’aient instruite au point de justifier la captivité de ces grands prédateurs. Mais comment jeter la pierre à ma nièce de 4ans qui vient de découvrir les poissons d’Aquatis? C’est sans doute pour cela que les parcs animaliers et autres aquariums ont encore de beaux jours devant eux. Les critiques des organisations de défense des animaux ne devraient pas pour autant rester lettre morte.

Cesser certains programmes de reproduction nous priverait sans doute du plaisir de voir des lions dans le canton de Vaud. Car malgré le rôle indéniable des zoos dans la préservation des espèces, tous leurs animaux ne sont pas en captivité pour cette raison. Être vraiment transparent à cet égard serait plus honnête. En passant devant les enclos, on est bien en peine de savoir si ce singe, ce bison ou cette antilope sont là pour leur sauvegarde ou purement pour le plaisir du visiteur.

Le zoo du futur n’a pas besoin de disparaître ou de passer en mode virtuel pour être éthique. Si la conservation est effectivement au cœur de sa mission, il lui restera toujours des pensionnaires à montrer afin d’éveiller la conscience des enfants.