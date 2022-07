Les instruments dingos – Le yaybahar, un pont vers l’espace L’étrange bizarrerie conçue par le Turc Tur Görkem Sen renvoie aux paysages sonores de science fiction. Rocco Zacheo

Le yaybahar possède deux cordes et un manche étroit et est dépourvu de caisse d’harmonie. DR

Deux cordes, un manche étroit et une caisse d’harmonie… inexistante. Vu de cet angle, dans sa partie la plus verticale, le yaybahar a des allants de violoncelle rudement lyophilisé, réduit à son essence squelettique par un étrange processus de spoliation. Le constat désarçonnant ne s’arrange pas du tout si on fait glisser le regard vers la structure qui l’accompagne à l’horizontale, qui ressemble furieusement à ces engins ésotériques permettant de trouver des sources d’eau ou de détecter la présence de métaux. Bref, le yaybahar n’a presque rien pour flatter les yeux. Mais ses atouts se nichent ailleurs, et ils vont droit vers les pavillons auditifs.

On doit cette bizarrerie au compositeur et designer sonore turc Tur Görkem Sen, dont l’histoire retiendra à jamais la tentative aboutie de faire cohabiter un instrument à cordes avec un autre, à percussion. Ce dernier trait se trouvant aux extrémités du triangle que forme le yaybahar, avec deux tambours.

À ce tour de force s’ajoute encore – et c’est là le plus important – le rendu sonore, proprement stupéfiant. Pour s’en faire une idée précise, rien de mieux que ces vidéos postées sur le Net, qu’on retrouve aisément en deux clics. Elles nous poussent, ces images, vers des paysages qu’on associe à la science-fiction. Elles nous remettent au goût des films d’anticipation évoquant la conquête de l’espace. Plus étonnant encore, elles affichent une parenté avec les effets des synthétiseurs des années 70 et 80. Tout cela, par la simple voie organique, sans un seul câble, sans une seule prise.

