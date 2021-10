Phénomène dans la bande dessinée – Le Yaoi, un manga qui redessine l’amour au masculin Une convention consacre à Lausanne un genre encore méconnu de la BD japonaise. Décryptage. Frédéric Thomasset

Le Yaoi est aujourd’hui largement traduit. Romance pure, action, contenu violent ou érotique, il y en a pour tout le monde. LUCIEN FORTUNATI

La Yaoi Generation, c’est ce samedi. Un événement entier consacré au manga d’amour gay, qui se tient depuis cinq ans à Lausanne*. L’occasion de découvrir un genre établi avec ses communautés de fans et ses dessinateurs – et surtout dessinatrices – attitrés. Le moment idéal pour se plonger dans un univers riche, aux codes définis et mettant quasi systématiquement en scène des histoires d’amour entre hommes.

À l’heure du débat pour le mariage pour tous et l’importance prise par les mouvements LGBTIQA+, l’observateur est tenté d’y voir un message politique ou une opération commerciale visant à séduire une communauté. Qu’en disent les fans, les éditeurs spécialisés ou encore les experts? Ils ont accepté de nous éclairer sur un genre à la grille de lecture plus complexe qu’il n’y paraît.