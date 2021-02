Rues Jean-Violette et Prévost-Martin

«Il s’agit du plus ancien ensemble bâti subsistant à Plainpalais», nous apprend la notice consacrée aux immeubles de logements, d’artisanat et de commerces de la rue Jean-Violette et de la rue Prevost-Martin dans «Un siècle d’architecture à Genève 1814-1914». Un coin de quartier construit entre 1836 et 1844 qui a repris des couleurs en 2001. Le sauvetage et la rénovation de ce vestige du faubourg de Plainpalais paraissaient longtemps bien improbables, tant ces maisons modestes étaient devenues vétustes et même repoussantes. Plusieurs bâtiments des environs sont à voir lors de la même balade: maison communale de Plainpalais, immeubles le long de la rue de Carouge, Casino-Théâtre et ce qui se cache derrière lui. L’élégant Chalet de l’Espérance, de style néofolklorique, garde sa part de mystère dans ce coin retiré qu’on imagine plus riant au XIXe siècle.

ADRIEN BUCHET