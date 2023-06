Classement gastronomique – Le World’s 50 oublie Giovannini Le classement britannique des restaurants consacre un Péruvien et pousse le chef grison Caminada. David Moginier

Franck Giovannini en 2017, alors qu’il était consacré meilleur cuisinier de l’année par Gault & Millau. Vanessa Cardoso

Depuis une douzaine d’années, le World’s 50 Best – créé par un magazine britannique et soutenu par de grandes marques de l’agroalimentaire – prétend distinguer les meilleurs restaurants du monde, choisis par un jury de 1080 experts qui n’ont pas, et de loin, visité toutes les adresses autour du globe. D’où une série de critiques sur les critères de ce classement.