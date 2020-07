Meeting futuriste au Letzigrund – Le Weltklasse a enfilé ses bottes de sept lieux Le meeting zurichois a permis à 30 athlètes de s’affronter en direct dans sept stades à travers le monde. Un produit taillé pour la TV. Ugo Curty , Zurich

Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte, et Riccarda Dietsche (de g. à d.) ont clôturé la soirée lors du relais 3 x 100 mètres au Letzigrund face aux Néerlandaises et aux Américaines qui étaient en lice dans leur pays. KEYSTONE Dans les travées du stade du Letzigrund, une salle de gymnastique a été transformée en centre névralgique. Une vingtaine de personnes masquées s’activent derrière des murs d’écrans. Avec un peu d’imagination, la scène pourrait être tirée d’un lancement de fusée à la NASA. KEYSTONE Katerina Stefanidi en lice pour le concours féminin de la perche, toujours au Mt. San Antonio College stadium de Walnut. AP Photo/Ashley Landis 1 / 8

Jeudi soir, Mujinga Kambundji a défié sur la piste deux championnes olympiques: la légende américaine Allyson Félix et la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo. Pourtant, la Bernoise était bien seule sur la piste du Letzigrund en cette chaude soirée zurichoise. Et pour cause: un océan séparait la Suissesse de ses deux célèbres adversaires, qui ont couru en Californie et en Floride. Les trois femmes se sont pourtant élancées au même moment pour ce 150 mètres, reliées par le coup de pistolet du starter donné à Zurich.