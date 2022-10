Vous pouvez prendre un bain. L’Europe devrait passer l’hiver prochain sans trop de difficultés. Les stocks de gaz, malgré les interruptions aléatoires des livraisons de la Russie, sont au plus haut, y compris en Italie. La situation reste tendue en Europe de l’Est, mais tout indique que la solidarité européenne parviendra à aider des pays comme la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie. En Suisse romande, Gaznat, le négociant et transporteur de gaz à haute pression, dispose de stocks sécurisés en France et vient de signer un contrat de cinq ans avec le géant norvégien Equinor. Bref, le risque de pénurie s’éloigne. Du reste, les prix du gaz sur les marchés reflètent déjà cette situation: les cours sont orientés à la baisse (à court terme) et intègrent déjà une baisse de la demande provoquée par le ralentissement des économies européenne et américaine.

La pénurie d’électricité, que l’on redoute au sortir de l’hiver quand les barrages sont à sec et les débits des rivières faibles, devient elle aussi moins probable; le gros point noir du réseau électrique européen – la non-disponibilité prolongée des centrales nucléaires françaises – s’améliore. EDF devrait être en mesure de redémarrer plusieurs tranches, en dépit des grèves des syndicats, opportunistes mais acquis à l’atome depuis que le général de Gaulle leur a donné les clés de l’entreprise.

La vraie inquiétude concerne l’hiver 2023-2024. Comment l’Europe, Suisse comprise, parviendra-t-elle à reconstituer des stocks durant le printemps et l’été prochains? Si la Russie a clairement sous-estimé la vitesse à laquelle les pays européens, notamment l’Allemagne, parviendraient à remplir leurs stocks en 2022, on doit faire l’hypothèse que le gaz provenant de Russie va se tarir définitivement. Pour la première fois de l’histoire, les gazoducs de l’Ouest européen alimentés par les cargaisons de gaz liquéfié américain et les livraisons de la Norvège vont devoir «pousser du gaz vers l’est», selon le jargon utilisé dans le milieu. Les quantités seront-elles suffisantes? Comment l’UE parviendra-t-elle à s’entendre pour négocier des contrats avec ces nouveaux producteurs et, dans le même temps, préparer la sortie des énergies fossiles?

L’Allemagne, la plus exposée, inquiète ses partenaires. Berlin joue en solo, protégeant son industrie et refusant a priori toute forme de plafonnement des prix dans les négociations, craignant – à juste titre – que les volumes de gaz liquéfié soient achetés par les pays asiatiques. Enfin, les producteurs nord-américains rechignent à s’engager dans des contrats à trop court terme qui ne permettent pas de rentabiliser les énormes investissements nécessaires pour remplacer le gaz russe.

Ces incertitudes pèseront tout au long de l’année 2023 sur les cours du gaz. Enfin, on l’oublie trop souvent: le plan climatique européen mécontente beaucoup de monde. Il prévoit une forte réduction des importations de gaz à partir de 2030. La transition énergétique européenne fâche la Russie, le Qatar, l’Arabie saoudite mais également les États-Unis et la Chine. Les deux géants savent que les énergies fossiles et les produits qui en sont issus seront taxés à la frontière pour être à égalité commerciale avec la production réalisée sur sol européen, qui sera frappée d’une taxe carbone de plus en plus élevée. In fine, la sortie des énergies fossiles, qui représentent encore et toujours 75% du mix énergétique européen, se transforme en une guerre géopolitique de plus en plus frontale. La guerre de la Russie à l’Ukraine n’a fait qu’accélérer l’inévitable et amplifie les tensions entre pays consommateurs et producteurs d’énergie fossiles.



Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

