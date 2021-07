Clientes filmées à leur insu – Le voyeur des bains d’Yverdon a été condamné Des centaines de femmes dénudées ou nues avaient été filmées en cachette aux bains thermaux d’Yverdon par un client, qui avait posté les images sur des sites pornographiques. Sonia Imseng

Un homme a filmé à leur insu de nombreuses femmes aux bains thermaux d’Yverdon, pour ensuite poster ces images volées sur des sites pornographiques (photo d’illustration). Odile Meylan/24 heures

L’affaire, révélée par «24 heures», avait fait beaucoup de bruit en 2019. Un homme a filmé à leur insu de nombreuses femmes aux bains thermaux d’Yverdon, pour ensuite poster ces images volées sur des sites pornographiques. Des clientes dénudées ou nues, dans les douches, les vestiaires ou dans les bassins: plus de 500 vidéos du voyeur avaient été publiées.

Selon des informations de «20 minutes», ce Français de 59 ans, domicilié dans le Gros-de-Vaud, vient d’être condamné par ordonnance pénale à une peine de 30 jours-amende à 50 francs, avec un sursis de 2 ans. Il écope également d’une amende de 450 francs, et il a de plus dû s’acquitter de frais de procédure qui s’élèvent à 2720 francs. À l’époque, le centre thermal avait déposé une plainte.

L’homme s’équipait avec une caméra GoPro, qu’il cachait dans son maillot de bain, avant d’arpenter les bains thermaux, suivant souvent des femmes sur un long parcours. Le quinquagénaire se mettait également en scène, se masturbant, le sexe hors du slip de bain, à proximité des baigneurs. Au total, 512 vidéos ont été postées entre août et fin novembre 2018 sur différents sites à caractère pornographique. Plusieurs de ces séquences ont comptabilisé plus de 30’000 vues, et de nombreuses femmes filmées sans leur consentement n’ont sûrement jamais été au courant de leur existence.

Autre affaire aux bains d’Yverdon Afficher plus Durant l’été 2019, alors que l’affaire du voyeur avait été révélée dans la presse, un autre homme a sévi au sein de l’établissement thermal, écopant d’une amende de 500 francs pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Alors qu’une cliente se déplaçait dans un bassin, l’homme a profité du mouvement pour lui effleurer les seins. Puis il a mis sa main dans son maillot pour lui toucher le sexe durant quelques secondes, avant que la femme, le fusillant du regard, se dégage. Les gardes-bains avaient pu rattraper l’homme dans la foulée et avertir la gendarmerie.

Un «défi»

Selon «20 minutes», la justice pénale a notamment accusé l’homme de violation de domicile. Car, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, «lorsqu’un lieu est ouvert au public dans un but précis et que celui-ci est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d’autres objectifs agit contre la volonté de l’ayant droit». Selon la procureure, le voyeur ne se rendait effectivement pas dans l’établissement pour profiter des bains, «mais uniquement pour laisser libre cours à ses pulsions libidineuses et collecter des images à l’insu de la clientèle féminine, dont il n’a pas hésité à violer sournoisement l’intimité».

Au total, 512 vidéos ont été postées entre août et fin novembre 2018 sur différents sites à caractère pornographique. DR

Le prévenu s’est exprimé sur l’affaire. Il a assuré vouloir relever un «défi», qui consistait à violer l’intimité des femmes, et ce sans se faire pincer, précise également «20 minutes». Il a admis qu’il agissait par voyeurisme. Ce dernier a de plus violé le règlement général de police de la Commune d’Yverdon-les-Bains, selon la procureure, lorsqu’il s’est masturbé dans les bains.

Le Français avait été interpellé par la police le 29 novembre 2018, grâce à l’aide du centre thermal nord-vaudois. La direction du Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon-les-Bains avait été alertée durant l’été 2018 de l’existence des vidéos. Elle a par la suite mis en place un dispositif de surveillance accrue, et collaboré étroitement avec la police, ce qui a permis de déboucher sur l’arrestation du voyeur.

