Bardonnex – Le vote sur une déchetterie divise la commune Malgré le débat organisé par la mairie, deux clans continuent de s’opposer. Caroline Zumbach

La place petite place de Brunes, à Bardonnex, où l’installation d’un écopoint enterré a fait l’objet d’un référendum. XAVIER LAFARGUE

Depuis plusieurs mois, les habitants de Bardonnex sont divisés. À l’origine de ces tensions se trouve un projet d’écopoint de 25 m2 qui devrait voir le jour au centre du village et sur lequel les citoyens voteront le 28 novembre.

Après près de dix ans de réflexion, une pétition, un référendum signé par plus de 350 habitants (le premier à aboutir dans cette commune) et l’envoi de tous-ménages qualifiés de mensongers par certains, la Mairie organisait lundi dernier un débat contradictoire afin d’informer la population sur ce sujet sensible.