C’est une couverture de «Libération», il y a quinze jours, qui a tétanisé une bonne partie du monde politique français. Le quotidien titrait en une: «2022: «J’ai déjà fait barrage, cette fois c’est fini.» Et il donnait la parole sur quatre pages aux électeurs de gauche, toujours plus nombreux à décider de s’abstenir au deuxième tour de la prochaine présidentielle s’ils doivent choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Ce dossier a fait l’effet d’une bombe. La présidentielle, c’est dans un peu plus d’une année – quatorze mois – et en l’état actuel des choses, les deux personnalités qui ont le plus de chances de se qualifier au deuxième tour sont précisément Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On se retrouverait donc dans la même situation qu’en 2017, ou encore qu’en 2002, quand Jean-Marie Le Pen était face à Jacques Chirac.

«Une partie non négligeable de la gauche française s’estime trahie par Emmanuel Macron.»

À ces deux occasions, il y avait eu appel au «vote républicain» pour faire obstacle à l’extrême droite. Cela avait spectaculairement marché en 2002 (Chirac avait bondi de 19% au premier tour à 82% au deuxième) et pas trop mal en 2017 (Macron était passé de 24% au premier tour à 66% au deuxième). Il en résultait une sorte de loi qu’on pourrait énoncer ainsi: quand un ou une Le Pen est qualifié au deuxième tour, son adversaire est assuré d’être élu.

Mais cette loi ne tient que si la mobilisation du «vote républicain» est massive. En revanche, plus l’abstention croît, plus la loi est fragile et les chances de Marine Le Pen renforcées…

Or c’est précisément ce qui pourrait se passer. Une partie non négligeable de la gauche française s’estime trahie par Emmanuel Macron. Au cas où le duel de 2017 se représenterait, elle est tentée de ne plus trancher: «J’ai déjà fait le barrage, mais cette fois, c’est fini et bel et bien fini», affirme une des nombreuses militantes citées par «Libération». «J’ai décidé que plus jamais je ne voterai «contre» pour «faire barrage». Dorénavant je voterai uniquement «pour», ajoute un autre.

Face à cela, on peut hurler au scandale, comme l’ont fait plusieurs élus de la majorité présidentielle qui accusent la gauche de faire le lit de l’extrême droite.

Le cœur ou la raison

Mais on peut aussi constater que si le «vote républicain» était pleinement justifié face à Jean-Marie Le Pen, personnage haineux, outrancier, avec des liens vichystes ou OAS, il l’est moins face à sa fille Marine, authentiquement plus modérée. C’est peut-être, sans qu’ils se l’avouent, une des raisons qui conduisent certains militants de gauche au choix de l’abstention.

L’autre raison, mieux assumée, est qu’ils en ont marre de donner leur voix pour rien. Si le «vote républicain», plutôt qu’un blanc-seing accordé à un adversaire politique uniquement pour faire barrage à Le Pen, devenait l’occasion d’accords de programme négociés entre les deux tours, peut-être retrouverait-il une justification qu’il a perdue.