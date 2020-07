Coronavirus – Le virus progresse dans les Amériques Aux États-Unis, au Brésil, ou encore en Argentine, le Covid-19 continue à progresser tandis qu’en Europe, le 27 tentent de se mettre d’accord sur un plan de relance.

Un site de test en drive-in en Floride. AFP

L’heure est à l’optimisme prudent à Bruxelles où les dirigeants des 27 pays de l’Union européenne tentaient dans la nuit de lundi à mardi de trouver un accord sur la réponse économique à apporter à la pandémie de Covid-19, qui a tué 80’000 personnes au Brésil et contaminé plus de 60’000 personnes aux États-Unis pour le 7e jour consécutif.

Après quatre jours d’un sommet marathon et d’une bataille acharnée entre les pays «frugaux» et le couple franco-allemand, qui a illustré une nouvelle fois les lignes de fracture au sein du bloc, une source européenne a fait savoir qu’un «accord était proche». «Nous pensons qu’un accord est probable sur la base de ce texte même s'il faut rester prudent», a indiqué de son côté une source diplomatique française.

Pour tenter de sortir de l’impasse, le président du conseil européen Charles Michel a proposé un nouveau compromis qui revoit à la baisse la part de subventions dans le plan de relance de 750 milliards d’euros (806 milliards de francs), comme le demandaient les «frugaux».: 390 milliards, contre les 500 milliards prévus au départ et défendus par Berlin et Paris.

L’enjeu d’un accord sur ce plan de relance – qui requiert l’unanimité des États membres – est de taille pour des économies européennes fortement éprouvées par l’épidémie et à l’heure où la perspective d’une seconde vague suscite de nombreuses inquiétudes.

Car au-delà du continent européen, le Covid-19 continue de se propager ou reprenait dans de très nombreux pays à travers le monde. Selon un bilan établi à 13 h 00 en Suisse par l’AFP, la pandémie a fait au moins 606’605 morts et plus de 14’528’490 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis restent le pays le plus touché, tant en nombre de morts (plus de 140’000) que de cas (plus de 3,8 millions). Pour le septième jour consécutif, plus de 60’000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures ont été enregistrés sur le sol américain selon le comptage de l’université Johns-Hopkins.

«Geste patriotique»

Signe que la crise du Covid-19 ne fait qu’empirer aux États-Unis, Donald Trump a défendu le port du masque, qu’il avait jusqu’à présent critiqué, comme un «geste patriotique», et va reprendre dès mardi ses conférences de presse régulières sur l’épidémie comme lors du pic du nombre de morts en avril dernier.

Face à la crainte d’une deuxième vague du virus, de nombreux pays ont décidé de renforcer les mesures sanitaires, à l’image de la France, où le port du masque est devenu lundi obligatoire dans les lieux publics clos, sous peine d’une amende de 135 euros.

Jusqu’à présent relativement épargnée, l’Afrique est quant à elle scrutée de près par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui s’est dite lundi «préoccupée» par l'«accélération» de la progression du nouveau coronavirus.

Ce continent est certes officiellement le deuxième le moins endeuillé par cette maladie, avec plus de 15’000 morts, seule l’Océanie en comptant moins. Mais l’Afrique du Sud, qui a dépassé à elle seule dimanche les 5000 décès, «risque d’être un précurseur de ce qui va se passer dans le reste de l’Afrique», a averti à Genève le responsable des situations d’urgences sanitaires à l’OMS, Michael Ryan.

En Amérique latine, le tableau est également sombre. L’Argentine a enregistré le chiffre record de 113 morts du coronavirus en 24 heures, ce qui porte à 1373 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie.

En Bolivie, les autorités sanitaires ont fait état d’une «escalade très rapide» à La Paz, la capitale de la Bolivie, et à Cochabamba, dans l’ouest du pays, déplorant le non-respect des règles de protection sanitaire.

La Colombie table, elle, sur la présence du virus pendant «encore au moins un an» et exclut dans ce contexte et dans l’immédiat toute levée du confinement en dépit de son impact négatif sur l’économie.

Quant au Brésil, deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus, il a dépassé lundi un nouveau seuil tristement symbolique, avec plus de 80’000 décès, plus de 2,1 millions de personnes contaminées et des courbes très diverses selon les régions.

Touche d’espoir

Seuls les résultats des deux essais cliniques distincts – un britannique et un chinois – parus lundi dans la revue médicale britannique «The Lancet» ont apporté une touche d’espoir.

Le premier, réalisé par l’Université d’Oxford en partenariat avec AstraZeneca, a généré «une forte réponse immunitaire» dans un essai sur plus de 1000 patients, tandis que le second, soutenu par CanSino Biologics, a provoqué une forte réaction en termes d’anticorps dans un autre essai chez la plupart des quelque 500 participants.

Aucun des deux projets n’a enregistré d’effets indésirables graves, mais des essais sur un nombre de participants plus important doivent encore avoir lieu, avant d’envisager leur commercialisation. «Si notre vaccin s’avère efficace, c’est une option prometteuse, car ce type de vaccin peut être fabriqué facilement à grande échelle», a commenté Sarah Gilbert, chercheuse à l’Université d’Oxford.

Un autre laboratoire britannique, Synairgen, a présenté lundi les résultats d’un médicament baptisé SNG001 qui réduirait de 79% le risque de développer une forme sévère de Covid-19 – mais il n’a été testé que sur un échantillon très réduit de patients (101).

Autre signe d’optimisme, en Chine, où le virus est apparu à la fin de l’an dernier, une partie des quelque 70’000 cinémas, fermés fin janvier, ont rouvert mais avec énormément de précautions: billets vendus uniquement en ligne, distance entre les sièges et pop-corn interdits. Ceux de Pékin demeurent toutefois fermés pour le moment.

Quant au hajj, le pèlerinage musulman auquel ne participeront cette année qu’un millier de fidèles en raison de la pandémie, il commencera le 29 juillet, ont fait savoir les autorités saoudiennes.

( AFP/NXP )