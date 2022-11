Faut-il vraiment une chronique sur l’animateur de télévision français Cyril Hanouna? Parce que, pour les uns, on va encore tomber dans la critique déjà vue de la télé poubelle qu’il vaut mieux ignorer et, pour les autres, prendre part à l’acharnement condescendant des journalistes bobos qui seraient, comme les élus, déconnectés du peuple. Ce n’est pas très courageux et ça rangera ces lignes assez vite dans la seconde catégorie, mais cachons-nous derrière Balzac: «La bêtise a deux manières d’être: elle se tait ou elle parle. La bêtise muette est supportable.» Car voilà le problème: il est impossible de ne pas entendre Hanouna et on est au-delà de la bêtise.

On plaide coupable. Pris de honte mais aussi tenté de comprendre ce qu’on peut bien y trouver, on goûte parfois à cette affligeante bouillasse. Peut-être est-ce le désert affectif ambiant qui conduit de nombreux téléspectateurs à se trouver attendris tous les soirs par les 3741 «mes chéris» proférés par l’agitateur? Jusqu’ici, il faut de tout pour faire un monde.

«Plus grave encore que les coups d’éclat désespérants, c’est cette dérive de fond qui est terrifiante.»

En 2016, quand «Charlie Hebdo» se payait Hanouna dessiné en moustique suçant le cerveau d’un téléspectateur, sous le titre «Pire que Zika, Hanouna, le virus qui rend con», l’animateur, alias «Baba», avait trouvé le moyen d’en rire. Déguisé en insecte le soir même, il avait déclaré à propos du journal satirique: «J’en pense qu’il faut rigoler, il faut se marrer. Je suis Charlie, nous sommes Charlie, nous serons toujours Charlie et nous serons toujours là pour soutenir «Charlie Hebdo.» Mais les temps ont bien changé.

Porté par son audimat qui lui est monté à la tête, l’homme a fait de ce qui était une désolante «Grande Darka» une dangereuse machine à propagande. Plus grave encore que les coups d’éclat désespérants, c’est cette dérive de fond qui est terrifiante. Cyril Hanouna s’autorise depuis à redessiner les contours de la liberté d’expression, défie la justice quand il appelle à des «condamnations immédiates», éjecte de son plateau ceux qui le dérangent et s’érige en victime à chaque critique.

L’homme et ses laquais manient à la perfection quatre grands principes de la manipulation: maintenir par le divertissement le public dans l’ignorance, encenser la médiocrité et la vulgarité, infantiliser votre public et prétendre surtout que vous le connaissez et le comprenez mieux que quiconque.

Une sorte de gourou

Ajoutez à cela la soumission aveugle à un patron multimilliardaire, l’élévation de l’animateur en une sorte de gourou intouchable, l’adjonction de mous contradicteurs pour faire croire à l’objectivité et voilà la machine inarrêtable.

Dernière preuve en date: la dévotion avec laquelle ses chroniqueurs le défendent après ses insultes à l’encontre du député Louis Boyard semblait venir tout droit de Corée du Nord. Et sous les applaudissements, s’il vous plaît. «Charlie Hebdo» a décrit Hanouna comme un virus. Il en a sous-estimé la contagiosité et la dangerosité. Car éteindre sa télé n’a plus rien d’un geste barrière, et c’est bien le problème.

Julien Wicky est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Il est spécialisé dans les enquêtes, particulièrement en Valais. Il s'intéresse aussi aux thématiques du territoire, de la montagne, de l'énergie et du climat. Auparavant, il a travaillé au sein de la rédaction du «Nouvelliste». Plus d'infos @JulienWicky

