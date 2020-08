Inquiétude en Allemagne – Le virus dans la valise Le retour massif des touristes allemands fait craindre un rebond du nombre de cas de Covid-19. Christophe Bourdoiseau Berlin

À Berlin, 50% des nouvelles infections concernent des habitants qui ont quitté le pays pendant les vacances. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images)

Alors qu’on les avait pris en exemple, les Allemands ont fait preuve d’indiscipline pendant l’été. Les virologues et les responsables politiques ont déploré un gros relâchement dans les gestes barrières. «Les gens ne respectent plus les règles», a déploré Lothar Wieler, le directeur de l’institut de veille sanitaire Robert-Koch-Institut (RKI), qui s’alarme d’une situation «préoccupante» avec un rythme d’infections cinq fois plus important que début août.