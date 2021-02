Droits de l’homme – Le virage «antichinois» du PLR fait sourire ses adversaires Le Parti libéral-radical critique vertement le régime de Pékin: les perspectives économiques doivent s’accompagner de progrès démocratiques. Florent Quiquerez Berne

Pour Laurent Wehrli (PLR/VD), on ne peut pas nier que l’évolution de la Chine est préoccupante. Chantal Dervey

Ça restera sans doute le plus joli coup de Johann Schneider-Ammann au Conseil fédéral. En 2013, celui qui était alors ministre de l’Économie signait un accord de libre-échange avec Pékin. «C’est un moment historique des liens entre la Suisse et la Chine», lançait le conseiller fédéral PLR. Huit ans plus tard, l’ambiance est tout autre sous la Coupole.

Ce lundi, la commission de politique extérieure (CPE) devrait évoquer la question de nos relations avec la Chine avec beaucoup plus de sévérité. Et un parti semble avoir viré sa cuti: le PLR. Dans un papier de position, il critique le régime de Pékin, devenu la deuxième puissance mondiale. «Si les développements dans le secteur économique sont positifs, les développements politiques en particulier sont une source de préoccupation dans une perspective occidentale», note le PLR. Un constat d’échec pour le parti qui misait sur l’ouverture économique pour accompagner la démocratisation.