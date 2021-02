Nouveauté discographique – Le violoncelle d’Estelle Revaz, résolument helvète Le nouvel album de la musicienne célèbre deux figures suisses: Frank Martin et Xavier Dayer. Rocco Zacheo

Avec «Journey to Geneva», Estelle Revaz marque l’épilogue de sa résidence au sein de l’Orchestre de chambre de Genève, qui a débuté durant la saison 2017-2018. PUCCIARELLI

On la cueille par téléphone alors que, sur le quai de la gare de Genève, elle attend un train retardataire. Estelle Revaz file vers des répétitions qu’elle garde fidèlement à son agenda tandis que son horizon musical demeure en grande partie figé par la pandémie et par les restrictions sanitaires qui en découlent. La situation de blocage et d’impuissance dans laquelle sont plongés, comme la musicienne, des milliers d’artistes en Suisse, aura eu ceci de surprenant qu’elle a révélé chez la violoncelliste valaisanne établie depuis longtemps à Genève une fibre militante qu’on ne lui soupçonnait pas nécessairement. Aujourd’hui, son nom est immédiatement associé aux interpellations vibrantes adressées aux autorités fédérales, qui alertent de l’état d’extrême besoin dans lequel sont tombés des collègues placés sous le statut d’indépendants, et oubliés en cela des aides indispensables.