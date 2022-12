Jacques Bourgeois (PLR/FR) passe de directeur de l’Union suisse des paysans à président de la Fédération des vignerons et signe une première victoire.

Jacques Bourgeois (PLR/FR) passe de directeur de l’Union suisse des paysans à président de la Fédération des vignerons et signe une première victoire.

Comment vous êtes-vous retrouvé à la tête des vignerons suisses?

Je ne cherchais pas de nouvelles tâches – au contraire, je voulais plutôt alléger mon agenda – lorsque Frédéric Borloz m’a contacté. Il était le président sortant et, comme il venait d’être élu au Conseil d’État vaudois, il devait trouver un remplaçant. Il m’a approché en me disant que j’étais le seul qui connaissait suffisamment les rouages pour lui succéder au pied levé, sans me dire qu’il y avait d’autres candidats pour ce poste. C’est par amitié que j’ai accepté de lui enlever cette épine du pied.