Viticulture locale – Le vin genevois fête sa résistance aux crises Éprouvées par le Covid et un été maussade, une cinquantaine de caves ont fait découvrir leurs délices à la population. Reportage à Dardagny. Marc Moulin

La première édition de la Fête du vignoble s’est déroulée dans la majorité des caves du canton et comme ici au château de Dardagny, où les stands de différents cavistes avaient pris place. PIERRE ALBOUY

C’est un peu comme les Caves ouvertes, mais on y entend bien plus parler français, il y a moins de cohue et ça se passe en plein été. Alors que la très courue et très abreuvée manifestation printanière a succombé à la crise sanitaire en 2020, les vignerons ont pris l’habitude de convier la population tous les samedis. Organisée ces 30 et 31 juillet, la Fête du vignoble – première du nom – a ainsi constitué une sorte d’apothéose de ces rendez-vous hebdomadaires. Et à Dardagny, les viticulteurs ont résolu de se grouper. Plutôt que de guetter le public chacun dans son caveau, tous se sont réunis dans une ambiance festive et décontractée, au pied du château.