Tendance œnologique – Le vin en canette, sacrilège ou idée de génie? Longtemps réservée aux picrates de supermarché, la petite bouteille en alu séduit toujours plus les producteurs de pinards sains et les gosiers urbains. Irène Languin

Pour sa deuxième saison, la marque Canetta a élaboré un vin blanc qu’elle assure «vivant» en collaboration avec la Maison Recaredo, en Catalogne. Il s’agit d’un assemblage de Xarel·lo, Macabeu et Parellada. CANETTA

Pinard en canette égale piquette: c’est l’équation qui vient à l’esprit de la plupart des gens lorsqu’on évoque le jus de treille conservé dans une gourde en alu – en plus de la perspective d’un mal de tête au carré. Apparu dans la grande distribution il y a une dizaine d’années, le vin en canette n’est en effet pas réputé pour son exquisité. En Suisse, Coop et Denner en proposent depuis plus d’une décennie, essentiellement des mousseux, des blancs et des rosés. On en a testé quelques-uns: une seule gorgée de ces boissons de supermarché, manifestement hypertrafiquées, vaguement gazeuses et désagréablement sucrées, est une épreuve qu’on ne souhaite pas à son pire ennemi.