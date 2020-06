LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Le vin d'hier – Vins historiques et d'exception De Pierre Chevrier

Work in progress Gaelle Marcel Unsplash

Ce livre est le fruit de plus de 36 ans de recherches et de dégustations, il est le résultat d'une fascination pour le vin et le travail des hommes à travers les bouteilles les plus prestigieuses que compte la planète.

Prix et informations*:

Prix abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 75.-*

Prix de vente public officiel: Fr. 89.–*

* Frais de port et emballage, en sus.

Formulaire de commande